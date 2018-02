On connaît enfin la date de sortie de ''Imany'' de Dinos !

Le rappeur l'a dévoilé à l'occasion du Hip-hop Convict...

Alors qu’il nous a récemment dévoilé son tout premier single baptisé "Flashé", extrait de son nouveau projet, Dinos a décidé qu’il était temps de dévoiler la date de sortie de ce premier album baptisé "Imany".

On le sait, ce premier opus est très attendu auprès des fans mais aussi du Rap Game puisque ça fait plusieurs années que le rappeur est dans le milieu sans pour autant avoir complètement percé.

Du coup avec ce nouveau projet, c’est l’occasion de mettre un pied définitif dans le Rap Game et de ne plus jamais le quitter ! Et pour ça, ça passe par un premier projet de qualité dont on connaît aujourd’hui la date de sortie.

Puisque d'après notre consultante qui était présente ce soir là pour les 20 ans du Hip-Hop Convict, "Imany" sera disponible le 27 avril prochain !

On espère que d’ici là, Dinos dévoilera d’autres extraits, on pense notamment à "Polaroïd" ou encore "Imany", deux morceaux qu’il avait teasé en balançant de courts extraits sur les réseaux sociaux.

Restez connectés donc car Dinos débarque dans le Rap Game dans deux mois et compte bien s’y installer définitivement...