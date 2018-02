Snoop Dogg peut déguster son ''Gin & Juice'' tranquillement !

Le rappeur a remporté le match de basket-ball opposant l'Est à L'Ouest...

C’était le match à ne surtout pas manquer ce week-end, le fameux "Celebrity Game" qui opposait la Team West Coast de Snoop Dogg à la Team East Coast de 2 Chainz.

Et c’est le Dogfather qui repart avec la victoire avec un excellent Chris Brown qui prouve qu’il est aussi très habile balle en main...

Maigre consolation pour la East Coast : le titre de MVP revient à Quavo. Le rappeur, membre des Migos, a montré de belles choses sur le parquet notamment en claquant quelques beaux dunks !

Le match a d’ailleurs été commenté par Michael Rapaport, acteur connu de la série à succès "Prison Break". La vidéo est juste ici.

En bonus, Snoop Dogg n’est pas reparti de Los Angeles sans claquer quelques phases. Invité par Charles Barkley, Ernie Johnson, Kenny Smith et Shaquille O’Neil dans l’émission "Inside the NBA", le rappeur a balancé une partie d’un de ses classiques : "Gin And Juice".

Avec Shaq en beatboxeur de compétition, Snoop a claqué ses plus belles rimes, histoire de célébrer cette belle victoire contre 2 Chainz et sa "East Coast Team".

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue, en attendant que son nouvel album gospel ne sorte...