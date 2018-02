Pharrell Williams invite les Migos pour le NBA All-Star Game !

Le trio a enflammé la mi-temps avec "Stir Fry"...

Ce week-end, c’était le NBA All-Star Game et à cette occasion, Pharrell Williams était attendu sur scène pour animer le show à la mi-temps.

L’artiste a donc réuni son groupe N.E.R.D avec qui il a récemment sorti un nouveau projet, dans le but de jouer plusieurs extraits avec la participation de Rihanna pour "Lemon".

Mais Pharrell a aussi réservé une surprise au public présent à Los Angeles ce soir-là, puisqu’il a fait appel au Migos et surtout au morceau qu’il a produit pour le trio : "Stir Fry".

Et c’est donc dans une ambiance électrique que Quavo, Offset et Takeoff ont débarqué sur scène pour interpréter leur morceau, extrait de "Culture 2". Un moment que les fans n’oublieront pas !

En attendant, N.E.R.D était bouillant ce week-end puisqu’en marge de ce NBA All-Star Game, le groupe a donné un gros showcase privé à l’occasion d’un évènement organisé par Adidas.

Le groupe a balancé du lourd avec 21 Savage, Lil Uzi Vert et le duo Kanye West et Kid Cudi pour un projet qui fait collaborer encore et toujours le basket-ball et la musique...