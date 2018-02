Gradur annonce son retour avec ''Sheguey 12'' !

Le rappeur revient sur le devant de la scène...

L’homme au bob a donné rendez-vous à ses fans vendredi !

Le rappeur vient en effet d’annoncer son grand retour avec un nouveau freestyle qui est bien connu de tous : "Sheguey 12", qui vient faire suite à son dernier opus "Sheguey 11 #TuCroisQueJeMens".

On le sait, Gradur a été éloigné plusieurs mois de la musique et pour cause, il profitait de son mariage et de sa famille.

Aujourd’hui, Il revient donc en force avec ce nouveau son annoncé pour vendredi. On ne sait pas encore ce qu’il nous a réservé puisqu’aucun extrait n’a été dévoilé pour le moment.

Mais on peut s’attendre à du lourd pour son come-back sur le devant de la scène !

"Sheguey 12" devrait permettre au rappeur d’enchaîner avec pourquoi pas un nouvel album. On le sait, ce nouveau projet du Gradidur est très attendu surtout que son dernier album date déjà de 2016.

Il est donc grand temps de retourner en studio, ce qu’il a déjà fait mais surtout de remonter sur scène pour régaler la "Sheguey Squad" comme il se doit !