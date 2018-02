Hamza raconte sa ''Life'' !

Découvrez le nouveau clip d'Hamza : "Life" extrait de sa mixtape "1994"

"Just motherfuckin' woke up dans un Jeep avec ta bitch

J'vendrais pas mon âme juste pour un tout p'tit peu de biff

Qui tiendra ma main le jour où j'tomberai dans le vide ?"

Extrait de son album "1994" qui a vu le jour le 27 octobre dernier, le morceau "Life" vient d’être clipé. Sur une prod de Ponko, Hamza dévoile un visuel qui alterne plans un peu oldschool avec grains apparents en format 4 :3, et des plans plus modernes.

On y voit tantôt des images de lui et son entourage "à l’ancienne", et des images plus actuelles.