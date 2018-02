Tory Lanez dévoile le festif ''B.I.D'' !

Le rappeur continue de teaser "Memories Don't Die"...

Il fallait s’y attendre, après avoir dévoilé la tracklist de son nouvel album, Tory Lanez continue de le teaser avec un nouveau morceau.

Il s’agit là de "B.I.D", un son qui a été dévoilé en avant-première par Zane Lowe de Radio Beats 1 à l’occasion du passage du rappeur pour la promotion de "Memories Don’t Die".

C’est une sorte de cadeau qui est fait aux fans puisque selon le rappeur il s’agit là du morceau "le plus festif de l’album" et surtout d’un de ses préférés de ce projet.

Produit par Smash David et OG Parker, "B.I.D" permet aux fans de découvrir tout le talent de Tory Lanez qui, au fil des années, a su allier le Rap, le R&B et le Dancehall.

On sait donc que cet album s’annonce très intéressant au niveau des sonorités mais aussi des couplets plus kickés et engagés comme sur "Shooters".

Un projet qui s’annonce donc complet et qui devrait ravir les fans et s’inscrire comme l’un des projets incontournables de cette année !

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir "Mémories Don’t Die".