OrelSan fait sensation à l'étranger !

"French Eminem"

Bon, ce n’est peut-être pas pour sa musique que le rappeur fait parler de lui mais c’est bel et bien pour cette polémique sexiste qui tourne autour de lui depuis les récentes Victoires de la Musique.

En effet, une pétition a été lancée à l’encontre du rappeur dans le but que ses trophées lui soient retirés, notamment en raison de ses deux titres très controversés baptisés "Sale Pute" et "Saint Valentin", sortis il a plus de dix ans.

Et c’est de ça que les médias étrangers évoquent dans leurs journaux ces temps-ci !

Pour The Local, un journal anglais spécialisé dans l’actualité française, on titre même du "French Eminem" qui serait donc dans la tourmente pour cette histoire de paroles sexistes.

Même chose en Espagne ou encore aux Pays-bas ! Même si les deux médias ne comparent pas Orel au Slim Shady, il n’en reste pas moins pour autant qu’ils relayent l’information avec une tout autre approche.

En effet, on le sait certains pays étrangers ont une approche différente de la culture et notamment de la musique. Plus décomplexés, ils arrivent parfois à garder une certaine neutralité dans le traitement de l’information sur les artistes.

Ce qui n’est pas le cas partout puisque le Rap continue de faire du bruit et surtout de déranger !