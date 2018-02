Découvrez le numéro 1 sur YouTube en France et aux States !

Et dans pleins d'autres pays aussi...

Chaque année, le site The Pudding recense à l’aide de statistiques et publie une carte interactive des artistes numéro 1 sur YouTube dans chaque pays du monde ou presque.

Cette carte permet donc de découvrir quels sont les artistes qui dominent la plateforme dans les différentes régions du monde et elle permet aussi de découvrir les morceaux des artistes qui sont concernés.

On remarque donc qu’en France c’est un certain Kalash pour son morceau "Mwaka Moon" avec Damso qui domine ce classement, malgré quelques endroits où l’on préfère Ed Sheeran et son titre "Perfect".

Un morceau qui est d’ailleurs présent sur une grande partie des pays du globe, prouvant que l’artiste est tout de même incontournable en ce moment lorsqu’on parle de musique.

Pour ce qui est des States, les goûts sont différents entre l’Est et l’Ouest même s’il y a une nette domination du jeune prodige Lil Pump et de son morceau "Gucci Gang" !

Comme vous le constatez, la East Coast est accès Rap/Hip-hop avec en plus de Lil Pump, la présence de Tekashi 69 pour "Gummo" ou encore "Rockstar" de Post Malone et 21 Savage qui s’adjuge aussi le milieu du pays.

Pour ce qui est de l’ouest, on retrouve un peu de Rap avec toujours et encore "Gucci Gang" mais celle qui domine c’est la chanteuse pop américaine Camila Cabello pour son morceau "Havana".

Du coup, on peut dire que la East Coast domine la West Coast en ce qui concerne la présence du Rap sur YouTube.

On vous laisse parcourir cette ingénieuse carte et découvrir les morceaux tendances dans les différentes régions du monde. En attendant la prochaine carte prévue en fin d’année 2018 !

Crédit dessin :@ESDRASBUU