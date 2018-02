Le nouvel album de Kodak Black est disponible !

Un beau projet pour la fête des amoureux...

Il l’avait annoncé et c’est chose faîtes ! Kodak Black vient de dévoiler son tout nouvel album pour la Saint Valentin.

Baptisé "Heart Break Kodak" et composé de 17 morceaux, ce projet vient quelque peu faire oublier aux fans que le rappeur est toujours en détention dans l’attente de son procès.

Une situation qui ne l’a pas empêché de sortir un beau projet à nouveau... avec notamment de brûlantes collaborations avec Lil Wayne et Tory Lanez dans "Codeine Dreaming" et sur "Fuck With You".

Comme attendu ce projet tourne autour de l’amour et notamment des relations de couple, l’artiste a même prévu de clôturer son projet sur un très sympathique Feb 14, le jour de la Saint Valentin.

Inutile d’en dire plus, on vous laisse découvrir "Heart Break Kodak", le nouveau projet de Kodak Black qui on l’espère se concentrera davantage sur la musique dans les années à venir...