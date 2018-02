Le Reading Festival s'annonce déjà incroyable !

Les premiers noms ont été dévoilés et c'est du lourd...

Comment ne pas parler du Reading Festival quand, l’un des plus vieux festivals au monde, dévoile les premiers noms des artistes qui fouleront la scène du 24 au 26 août prochain.

Et on remarque une nouvelle fois que les organisateurs ont prévu du lourd pour l’occasion avec la participation de plusieurs rappeurs comme l’incontournable Kendrick Lamar et l’excellent Post Malone.

Ces deux pointures partageront la scène aux côtés de jeunes artistes en devenir comme Lil Pump, Ski Mask The Slum God, Playboi Carti ou encore A Boogie Wit Da Hoodie.

Le festival se déroulera donc sur trois jours et sera partagé entre les deux villes britanniques : Reading et Leeds.

Même s’il faut plusieurs heures pour débarquer au festival, cette programmation devrait en convaincre plus d’un de faire le déplacement en août prochain !

Et dite-vous que ce n’est que le début, puisque le festival a prévu d’autres artistes, donc restez connectés, d’autres rappeurs devraient faire le déplacement cet été, histoire de rendre ce festival encore plus fou.

Car on rappelle que l’an dernier, Eminem avait livré une très belle performance... C’est donc le moment de réserver vos billets si vous voulez voir le K-Dot tout déchirer !