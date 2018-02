Un morceau inédit de Young Thug a leaké !

Très certainement une chute d'un ancien projet...

On le sait MusicMafia, c’est un peu les boss en matière de fuite musicale et d’ailleurs, ils viennent de récidiver en dévoilant un son inédit de Young Thug, produit par London On Da Track, un producteur avec qui le rappeur à l’habitude de collaborer.

Baptisé "Idol", ce morceau semble remonter à 2015 et notamment à sa période de conflit avec Lil Wayne puisqu’il commence le titre par un cinglant : "I think my idol is a hater".

Il est donc logique de penser que ce morceau est issu d’un de ses projets sortis la même année : "Slim Season 1 ou 2". Sinon d’autres évoquent déjà d’une chute provenant du projet "Barter 6" qui ne sera jamais dévoilé officiellement !

En attendant, Young Thug a tout cassé l’année dernière avec ses trois projets : "Young Martha" en feat avec Carnage, "Super Slimey" avec son pote Future et son fameux album solo "Beautiful Thugger Girls".

2018 devrait aussi être sous le signe de la productivité puisque le rappeur originaire d’Atlanta a prévu de balancer la suite de sa série de Mixtape "Slime Season" avec le quatrième volet !

Mais pour le moment, on vous laisse déguster cette petite fuite baptisée "Idol" , le Jeffery est toujours dans la place...