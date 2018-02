Une connexion Rick Ross / Kodak Black / T-Pain voit le jour !

Découvrez le nouveau clip de Rick Ross en featuring avec Kodak Black et T-Pain : "Florida Boy" extrait de son dixième album "Port of Miami 2: Born to Kill"

Accompagné de T-Pain et Kodak Black (avant son arrestation), Rick Ross est de retour avec un premier extrait de son dixième album studio : "Port of Miami 2: Born to Kill". Intitulé "Florida Boy", ce nouveau titre résonne comme un hommage à la Floride et à l’atmosphère qui s’en dégage. Au programme ? Miami, cabriolets roses et jolies filles. De quoi s’ambiancer facilement pendant tout un morceau. Si l'on regarde le clip jusqu'au bout, on peut même y voir Dj Khaled faire une apparition ! Réalisé par Ryan Snyder et produit par Sam Sneak & Dougie, ce nouveau clip semble annoncer de la grosse qualité pour le projet de Rick Ross qui devrait voir le jour cette année. ​ A suivre de près...