Kodak Black a le cœur brisé pour la Saint Valentin !

Son nouvel album est donc prévu pour demain...

Même s’il est toujours en prison dans l’attente de son procès, Kodak Black a tout de même prévu de dévoiler son nouveau projet baptisé "Heart Break Kodak" et pas n’importe quel jour puisque ça sera pour la Saint Valentin, c’est-à-dire demain !

En effet, le rappeur a publié la nouvelle sur Instagram, annonçant que du lourd débarquerait demain pour la fête des amoureux.

C’est assez logique et plutôt bien trouvé de la part du rappeur puisque le titre de l’album fait référence à l’amour et notamment au fait qu’il a le cœur brisé !

Il a d’ailleurs dévoilé la cover de ce nouveau projet qui se trouve être plutôt stylé notamment avec un Kodak Black en mode cupidon tirant une flèche sur un couple qui se sépare.

On ne sait pas trop à quoi s’attendre pour ce nouvel album mais on peut imaginer un projet très introspectif dans lequel il se livre sur son vécu et notamment sur une histoire d’amour qui aurait mal tourné...

Ce ne sont que des suppositions, il faudra attendre cette nuit à minuit pour découvrir "Heart Break Kodak" dans sa globalité donc restez-connectés !