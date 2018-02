Damso toujours un peu plus haut avec ''Ipséité'' !

Le Belge s'approche tout doucement du disque de diamant...

Décidément Dems fait énormément parler de lui en ce moment...

Alors que son prochain album baptisé "Lithopédion" suscite plusieurs rumeurs, aujourd’hui c’est aussi "Ipséité", son prédécesseur, qui fait la une de l’actualité Rap en dépassant les 400 000 exemplaires vendus, streaming compris !

On le sait, le deuxième album de Damso a tout simplement été l’un des albums incontournables de l’année 2017 ! Sorti le 28 avril de l’année dernière, "Ipseité" décroche donc un très beau quadruple disque de platine et se rapproche tout doucement de la plus belle marche : le diamant.

Et en parlant de diamant d’ailleurs, il faut savoir que le rappeur belge a fait une pierre deux coups en décrochant aussi un très beau single de diamant pour son banger "N.J Respect R" qui vient donc de dépasser les 35 000 000 de ventes équivalent streaming.

Une nouvelle récompense pour Dems qui avait déjà vu son morceau "Macarena" décrocher lui aussi la prestigieuse certification...

C’est dire si "Ipséité" a été tout simplement "La réussite" de 2017. En attendant, on félicite Damso pour ces deux nouvelles distinctions et on espère que son nouvel album sera aussi lourd que le précédent !

Crédit photo : Guillaume Durand.