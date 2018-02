Un clip inédit pour faire ses adieux à Lil Peep !

Le producteur Marshmello a dévoilé un dernier visuel...

Alors que le morceau est déjà sorti le mois dernier sur les plateformes de streaming, aujourd’hui le producteur Marshmello avec qui, Lil Peep avait l’habitude de collaborer, a dévoilé le visuel de "Spotlight".

La boucle est donc enfin bouclée pour Marshmello mais aussi pour Nick Koenig, le producteur qui a dirigé ce dernier projet.

Le "Hot Sugar" avait envie de rendre un dernier hommage au jeune rappeur, décédé beaucoup trop tôt d’une overdose au Xanax... Aujourd’hui c’est chose faîte !

"Pour cette vidéo, j’ai juste souhaité faire ce que Gus (Gustav Ahr, le vrai nom de Lil Peep) aurait voulu. Et je pense y être arrivé. [...] La manière donc Peep est parti, personne n’a pu lui dire au revoir comme il l’aurait souhaité. Mais ce qu’il nous a laissé, son œuvre aussi bien plus musicale que sociale, ça on devait le partager."

Une belle initiative qui permet de comprendre qui était Lil Peep et surtout dans quel univers il avait pour habitude de vivre.

Il est possible que d’autres projets sortent à titre posthume, sa mère serait décidée à faire vivre encore quelques temps la musique de son fils et c’est d’ailleurs d’elle que vient cette idée de dévoiler le morceau et le visuel de "Spotlight" comme nous l’explique Marshmello.

"Je n’avais pas l’intention de publier le moindre morceau depuis sa mort, mais ça c’était jusqu’à que sa mère me contacte et qu’elle me demande de sortir la musique de son fils. Qu’est-ce que j’étais supposé faire ?"

Ben tout simplement dévoiler ce nouveau visuel complétement décalé et délirant, qui permet de faire vivre aux fans, une fois de plus, la musique du jeune artiste !