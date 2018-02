Découvrez la folle rumeur autour du prochain album de Damso !

Et si on connaissait déjà la date de sortie...?

On le sait, lorsqu’un artiste annonce un nouvel album, plusieurs rumeurs commencent à circuler sur internet notamment autour de la tracklist, de la cover ou encore de la date de sortie du projet.

Et c’est forcément le cas pour le nouvel album de Damso qui, maintenant on le sait, s’intitulera "Lithopédion", qui n’est d’autre qu’un embryon ou fœtus mort et calcifié...

Vous l’avez compris, le Dems ne fera pas dans la facilité de compréhension pour ce nouvel album, comme il l’avait fait avec le précédent baptisé "Ipseité" qui, au passage, s’approche tout doucement du diamant !

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la rumeur qui tourne autour de la date de sortie de ce fameux "Lithopédion" !

En effet, certains fans dont un plus mystérieux que les autres pensent avoir trouvé la date de sortie de ce nouveau projet et annoncent donc que l’album sera disponible le 16 février 2018, c’est-à-dire dans 3 jours...

Alors oui, vous allez nous dire : "encore une rumeur loufoque qui ne tient pas, histoire de faire du buzz autour du rappeur belge". On a envie de répondre oui et non car plusieurs éléments concordent parfaitement et rendent la rumeur plutôt crédible.

En effet, après avoir découvert que l’album s’appellerait "Lithopédion", plusieurs fans ont demandé à connaître la date de sortie et c’est là que Damso a répondu un: "vous l’avez déjà", laissant perplexe la quasi-totalité d’entre eux.

Car pour le moment à part quelques extraits dévoilés au compte-goutte, le Dems n’a toujours pas annoncé officiellement la sortie de son nouveau projet !

Du coup à la suite de ce commentaire surprenant du Belge, un twittos du nom de @onsenbatlescils, dont le compte a été créé dans la nuit de dimanche à lundi, a commencé à déballer toute sa théorie concernant la sortie de ce nouvel album.

Et après explications qui pourraient en convaincre plus d’un, le twittos annonce donc que l’album devrait sortir dans 3 jours.

On ne sait pas qui est cette personne, si c’est un compte fake créé par Damso, comme l'avait fait Vald pour la sortie de "Xeu", ou si c’est véritablement une personne très intelligente qui écoute le Dems en boucle chez lui, au point même de réperer tous les détails marquants...

Une chose est sûre, c’est que ce fameux @onsenbatlescils a continué ses explications par la suite et a prouvé une nouvelle fois cette date : 16/02/2018, notamment en se basant sur les récentes publications du rappeur et les indices qu’il a laissé trainer : des lettres issues de l’alphabet grec !

C’est donc tout logiquement que le twittos a annoncé que "Lithopédion" ne contiendrait qu’une dizaine de morceaux, les 10 dernières lettres de l’alphabet grec manquants et qui ne faisaient pas partie de "Ipseité" qui réunissait les 14 premières lettres.

Une rumeur qui, en plus, est confirmée par plusieurs déclarations du Dems qui avait déjà annoncé que l’alphabet n’était pas complet sur "Ipseité" et qu’il y aurait un lien avec son troisième album !

Alors vous y croyez ou pas ? Et si Damso avait vraiment prévu de balancer son nouvel album dans 3 jours, sans que personne ne soit au courant.

Si c’est ça, c’est du génie à l’état pur en matière de com’ !