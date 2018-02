Eminem vous réserve une surprise pour la Saint Valentin !

Un nouveau clip, le plus attendu de tous...

On le sait, les ventes de son dernier album ne sont pas totalement au beau fixe mais le Slim Shady peut tout de même compter sur sa collaboration avec Ed Sheeran pour relever un peu tout ça !

En effet, "River" continue de faire partie des morceaux les plus écoutés de l’album mais aussi dans les charts même si ces derniers temps il est quelque peu en baisse...

Et on le sait, le Marshall ne manque jamais une occasion pour régaler ses fans au bon moment !

Alors que "Revival" avait été dévoilé le 15 décembre dernier, histoire d’avoir la possibilité de le retrouver sous le sapin pour Noël, aujourd’hui le rappeur a confirmé la sortie de son nouveau clip pour la Saint Valentin.

Et connaissant Eminem, on peut s’attendre à quelque chose de très réussie notamment dans l’histoire qui sera racontée ou du moins dans l’univers dépeint par l’artiste.

Pour le moment, il nous a juste dévoilé un petit teasing de ce qui débarque sur nos écrans demain et ça s’annonce très créatif...

On vous laisse jeter un coup d’œil et on vous donne rendez-vous demain pour découvrir le clip de "River" avec Ed Sheeran !