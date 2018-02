Trippie Redd signé par un prestigieux label !

Le jeune rappeur entre pour de bon dans la cour des grands...

On le sait Trippie Redd est un jeune artiste très prometteur, avec un certain talent inné derrière le Mic’. Et ça plusieurs personnes l’ont déjà remarqué, notamment des artistes comme Drake ou encore Lil Wayne avec qui le jeune rappeur a prévu de signer de belles collaborations.

Mais cette fois-ci, il n’est pas question de featuring, de morceaux ou même de freestyles, on vient d’apprendre que Trippie avait signé un contrat sur le fameux label Quality Control Music, celui qui s’occupe de la carrière des Migos ou encore de Lil Yachty !

C’est en tout cas ce qu’a déclaré l’un des membres fondateurs du label, Coach K., sur Instagram !

Une très belle signature pour le jeune artiste qui rentre définitivement dans le Rap Game et qui peut s’atteler à la création d’un tout premier vrai projet...

On peut donc logiquement s’attendre à de belles collaborations dans le futur pour Trippie Redd ! Un morceau avec les Migos, donnerait du poids à son premier album, une idée que le label devrait avoir derrière la tête...

Il ne reste plus qu’à attendre d’en savoir plus sur cette nouvelle signature voire sur ce premier album qui se fait attendre !