Nemir est loin d'être dans le ''Stress'' ces temps-ci !

Découvrez le nouveau clip de Némir : "Stress"

En septembre dernier, on apprenait le retour de Nemir avec son morceau "Des heures".

Après avoir dévoilé le titre "Ca sert" il y a deux semaines, Nemir est donc de retour avec encore un nouveau clip. Toujours sur une prod signée Enzo Serra, le rappeur révèle "Stress", un morceau totalement inédit publié en avant-première sur sa page Facebook.

Ambiance douce et colorée, le mc nous emmène une fois de plus dans son univers à l’aube entre chant et rap.

Si le titre ne semble pas être destiné à son prochain album, ce dernier est pour le coup très attendu. Pourtant, aucune annonce officielle. Le rappeur continue de faire durer le mystère.

Restez-donc bien à l’affut !