Lil Pump a finalement choisi sont label pour 2018 !

Le jeune artiste rejoint la grande famille d'Eskimo Records...

Le choix semble donc fait pour Lil Pump. Alors qu’il était courtisé par de nombreux labels et notamment celui du DJ Khaled baptisé "We The Best Music", aujourd’hui on apprend que le jeune artiste a décidé de rejoindre Gucci Mane sur son label "1017 Eskimo Records".

Souvenez-vous le Trap God avait déjà invité le jeune artiste à rejoindre son label, assurant qu’il mettrait le prix pour le voir rejoindre les rangs de cette famille.

Et à en croire la vidéo facetime récemment balancée par Dooney Battle, le manager de Lil Pump. Le jeune rappeur aurait dit oui à Gucci Mane et aurait donc reçu de ses mains, une chaine en or avec le logo 1017, synonyme le plus souvent de signature entre l’artiste et le label !

Du coup, le nouvel album de Lil Pump s’annonce lourd. Si plusieurs morceaux ont déjà été teasés, on peut aussi s’attendre à de brûlantes collaborations notamment avec Big Gucci ou encore avec les artistes présents sur son label comme Young Thug, Chief Keef ou encore Waka Flocka Flame, même si les deux hommes ne s'apprécient pas plus que ça...

Décidément l’avenir du jeune artiste s’annonce donc plutôt radieux pour la suite de sa carrière...