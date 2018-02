Lil Uzi Vert en mode ultra-productif chaque année !

Interviewé par le podcast C’mon Son, Don Cannon, l’un des producteurs de Lil Uzi Vert nous a donné quelques détails croustillants concernant la productivité du jeune artiste.

Signé sur Atlantic Records en 2015 par le producteur, Lil Uzi Vert a complètement explosé ces dernières années avec ses projets et notamment son fameux "XO Tour Llif3", un gros banger venu d’ailleurs !

Une réussite que le producteur met sur le compte du travail puisque le rappeur est a priori un très gros bosseur...

"J’ai vu son éthique dans le boulot et je me suis dit putin, c’est toutes les qualités que je recherche chez un artiste" !

Don Cannon ne s’arrête pas là puisqu’il a même confié que le jeune artiste était un drogué des studios, enregistrant une tonne de morceaux...

"Il enregistre six morceaux par jour lorsqu’il est en studio. Environ 700 morceaux chaque année. C’est un rat de studio. On pourrait penser que quelqu’un qui a l’habitude de donner autant de concerts à droite et à gauche ne supporterait pas de rester enfermé dans une pièce aussi longtemps. Il ne quitte jamais le studio. Il est plus fort que moi dans cet espace clos."