2 Chainz dévoile son nouvel EP ''The Play Don’t Care Who Makes It'' !

Pas si vieux que ça le Tity Boi hein...

2 Chainz attaque 2018 comme en 2017, c’est-à-dire d’une très bonne manière...

Alors que l’an dernier, il avait prouvé à la nouvelle génération qu’il fallait toujours compter sur lui notamment avec la sortie de son quatrième album studio "Pretty Girls Like Trap Music" !

Aujourd’hui, le rappeur balance son tout premier projet de la nouvelle année avec ce très bon EP baptisé "The Play Don’t Care Who Makes It".

L’occasion pour lui de montrer qu’il est toujours un des meilleurs artistes en ce qui concerne la Trap...

Le rappeur a donc livré quatre nouveaux morceaux inédits. Parmi eux on retiendra l’excellent "Land of The Freaks", où Tity Boi livre une très bonne prestation avec des couplets bien kickés sur une instru très entrainante.

Difficile aussi de passer à côté de "Proud", un morceau claqué avec YG et Offset des Migos ! Une collaboration très réussie qui donne un peu plus de poids à ce nouvel EP.

Inutile d’en dire plus, on vous laisse découvrir "The Play Don’t Care Who Makes It", un EP from Atlanta !