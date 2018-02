Découvrez le brûlant album de ''Black Panther'' !

Kendrick Lamar toujours un peu plus au dessus du Rap Game...

C’est l’un des albums à ne surtout pas manquer aujourd’hui : la fameuse bande originale du film Black Panther est enfin disponible dans sa totalité.

On le sait depuis quelques semaines, plusieurs morceaux avaient été dévoilés aux fans, histoire de teaser l’arrivée de ce nouveau projet.

Aujourd’hui que dire... On retrouve un Kendrick Lamar impressionnant ! Composé de 14 morceaux, cet album s’inscrit comme l’un des meilleurs de ce début d’année, n’en déplaise aux Migos !

Toutes les collaborations sont impressionnantes avec chacune d’entre elles leur particularité en matière de flow et de sonorités...

L’artillerie lourde a été sortie pour ce nouveau projet puisqu’on retrouve ScHoolboy Q, SZA, 2 Chainz, Swae Lee, Khalid, Vince Staples, Jorja Smith, Anderson .Paak, Jay Rock, Future, Zacari, The Weeknd ou encore Travis Scott...

C’est dire si du monde a été réunis pour l’occasion !

En ce qui concerne le morceau "Big Shot" du K-Dot en feat avec Travis Scott, le producteur Carmo avait clairement raison, c’est l’un des plus gros bangers de ce début année et il évidemment déjà en playlist sur Générations !

En attendant, on vous laisse découvrir l’album dans sa globalité... Un vrai plaisir du début jusqu’à la fin, on peut d’ores et déjà s’attendre dans les prochaines semaines à de très gros chiffres en ce qui concerne les ventes.

N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire !