Kendrick Lamar et Travis Scott balancent ''un gros banger'' demain !

Le prochain extrait de la BO de Black Panther s'annonce explosif...

C’est le genre de déclaration qui donne l’eau à la bouche : le producteur Cardo vient d’annoncer que le prochain extrait de la BO du film Black Panther, était "certifié banger".

Pour le moment cette bande originale a vraiment fière allure notamment quand on mate le clip "All The Stars" de Kendrick Lamar et SZA, dévoilé un peu plus tôt dans la semaine.

En ce qui concerne ce nouvel extrait que nous tease le producteur, il s’agit là de "Big Shot" avec le K-Dot et Travis Scott. Il devrait être disponible demain avec la sortie de l’album complet.

En effet, dans une interview donnée à Digital Trends, Cardo a livré quelques détails sur ce qui semble être l’un des morceaux de 2018...

"C’est difficile à décrire. C’est un de ces morceaux qui, dès qu’on l’entend dans un club, on se dit : "Oh Merde, ça va monter". Il y a eu ce rebondissement. Bien sûr Kendrick et Travis arrivent et fon ce qu’ils ont à faire. C’est pour les clubs. C’est pour toi, pour que tu rebondisses. C’est tout simplement le feu".

Le producteur en a même rajouté une couche par la suite, en évoquant "le génie maléfique" qu’est Kendrick Lamar lorsqu’il enregistre en studio.

Cardo a même avoué avoir envoyé le beat en octobre, un beat sur lequel le K-Dot a rapidement posé un puissant couplet...

Bref, demain vous savez ce qu’il vous reste à faire : écouter l’album de la BO de Black Panther et cette brulante collaboration entre Travis et Kendrick !