Vald dévoile les dates de son ''Xeu Tour'' !

Et comme prévu les zéniths sont au rendez-vous...

Il fallait s’y attendre, après avoir régalé ses fans avec son nouvel album, Vald a décidé de partir en tournée pour cette fois-ci foutre le bordel sur scène comme il aime si bien le faire...

Le jeune rappeur a en effet annoncé son "Xeu Tour" hier sur les réseaux sociaux en dévoilant une douzaine de concert prévus pour le mois de novembre.

On le sait les ventes de "Xeu" sont, pour le moment, excellentes ! En seulement 3 jours, Sullyvan avait déjà écoulé plus de 25 000 exemplaires... le rapprochant un peu plus du disque d’or.

En parallèle, Vald s’est même octroyé le plaisir de classer la quasi-totalité de ses morceaux dans le Top France Spotify...

Cette tournée est donc l’occasion pour lui de célébrer la très belle réussite de "Xeu" avec ses fans.

Vous pourrez donc le retrouver à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nîmes, Strasbourg, Reims, Besançon, Toulouse, Paris, Brest, Rouen, Nantes ou encore à Genève en Suisse.

Le rappeur a même relevé le challenge lancé par Maître Gims concernant les triches du streaming : le fameux #ZénithChallenge, puisque Sully a prévu trois beaux Zéniths !

Un premier à Toulouse le 18 novembre prochain, un autre à Paris le 24 novembre et un dernier à Nantes le 30 novembre, histoire de conclure ce "Xeu Tour" en beauté...