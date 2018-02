Lil Pump balance un extrait d'un nouveau morceau !

Un nouveau son qui confirme l'arrivée de sa nouvelle mixtape...

On le sait, Lil Pump a prévu cette année de sortir un nouveau projet et pour le moment le jeune artiste continu de teaser plusieurs morceaux qui, on l’espère, seront présents sur cette nouvelle mixtape.

À Noël, il avait déjà balancé le fameux "Designer", aujourd’hui le rappeur semble déterminer à partager son nouveau titre baptisé "ESSKEETIT"

C’est sur Instagram que Lil Pump a teasé l’arrivée de ce nouveau morceau qu’il a lui-même produit... Dans ce court extrait vidéo, on le voit s’ambiancer tranquillement en studio à l’écoute du son.

En commentaire, le jeune artiste a d’ailleurs annoncé que si les 500 000 commentaires étaient dépassés, il balancerait la totalité du morceau.

Il semblerait que la sortie de cette nouvelle mixtape baptisée "Harvard Dropout" soit imminente...

Une bonne chose pour les fans qui attendent avec impatience ce nouveau projet depuis plusieurs mois !

On vous laisse découvrir cet extrait de "ESSKEETIT", et n’hésitez pas à commenter histoire d’avoir le morceau au complet...