SZA et Kendrick Lamar dévoilent un visuel de folie !

Découvrez le nouveau clip de Kendrick Lamar & SZA : "All the stars" extrait de la B.O de "Black Panthers"...

Si depuis plusieurs semaines, on vous parle du Marvel intitulé "Black Panthers" qui sortira le 14 février, c’est parce que la B.O est entièrement produite par Kendrick Lamar. Un "Black Panther album" avec des feauturings plus fous les uns que les autres en résultera donc.

La tracklist et la cover ont d’ailleurs été révélés, vous pouvez les retrouver par ici. Parmis eux, on retrouve SZA avec Kendrick bien-sûr sur le morceau "All the stars" qui a été le premier extrait du projet a avoir été dévoilé. Aujourd’hui, c’est donc le visuel de ce titre que l’on découvre.

Vous le verrez tout de suite par vous-même, la vidéo en envoie plein les yeux. On y découvre une mise en scène et des décors qui annoncent d’emblée la couleur du long-métrage.

En attendant de pouvoir écouter l’intégralité de la B.O, on vous laisse découvrir le clip…