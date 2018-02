Quand Will Smith parodie le clip de son fils Jaden Smith !

Un des pères les plus déjantés au monde...

Will Smith a décidément beaucoup d’humour quand il décide de féliciter son fils pour son récent record.

En effet, Jaden vient d’atteindre sur Spotify les 100 millions de streams pour son morceau "Icon". Une belle distinction pour le jeune artiste qui n’a donc pu empêcher de voir son père parodier le clip de ce fameux morceau.

Will Smith a donc profité de cette occasion pour balancer un court extrait vidéo sur son compte Instagram, une parodie délirante où on le voit reproduire à l’identique le début du clip de son fils.

Fausses dents en or, grosses chaînes autour du cou et cheveux colorés, le père de famille s’est même essayé à un moonwalk en chausson avant de faire tomber son dentier et de laisser un message à son fil.

“Bravo pour les 100 millions de streams Jaden ! Admirer ses enfants est un cadeau merveilleux pour un parent ! Continue à être toi-même !”

Une drôle de parodie qui permettra sans nul doute à Jaden Smith de remonter un peu les ventes décevantes de ce premier album.

Le jeune artiste a encore l’avenir devant lui et une chose est sûre, il pourra toujours compter sur le soutien de son père.

On attend maintenant une nouvelle parodie le jour où il sera disque d’or !