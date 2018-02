Bruno Mars a déjà choisi ses artistes pour le prochain Super Bowl !

L'artiste américain veut que le Hip-hop soit mieux représenté...

C’est dans une série de tweets que Bruno Mars a décidé de lancer un appel à la NFL pour que le prochain show prévu à la mi-temps du prochain Super Bowl, soit interprété par de vrais artistes issus de la scène urbaine.

Car on le sait, la prochaine édition du Super Bowl se déroulera à Atlanta, l’un des berceaux du Rap et du Hip-hop depuis plusieurs années avec notamment de nombreux rappeurs très connus qui sont aujourd’hui des acteurs incontournables de ce genre musical.

On pense notamment aux Migos ou encore à Gucci Mane. Et c’est d’ailleurs sur ce dernier ainsi que sur l’ancien groupe Outkast que Bruno Mars compte bien miser !

On ne va pas se cacher, c’est une excellente idée que lance artiste car il est vrai que depuis plusieurs années, le Hip-hop devient peu à peu le genre musical le plus populaire mais sa présence lors du Super Bowl est encore compliquée....

Une sous-représentation qui ne peut continuer et quand on voit la récente performance, certes correcte de Justin Timberlake, on ne peut qu’être d’accord avec Bruno Mars.

Il ne reste plus qu’à espérer que la NFL entende son appel !