XXXTentacion offre un remix de ''Ice Tray'' de Quavo et Lil Yachty !

Un remix surprenant mais plutôt réussi pour le triple X...

Décidément XXXTentacion est toujours aussi productif même quand on l’attend pas. Récemment il de nouveau fait parler de lui en dévoilant un remix plus qu’interessant puisqu’il s’agit du morceau "Ice Tray" de Quavo et Lil Yachty.

Dans ce morceau prévue pour la compilation de Quality Control, les deux rappeurs s’en prenaient à Joe Budden, du côté du Triple X, c’est tout autre chose, puisque le rappeur à seulement repris le morceau à sa "Sauce".

C’est d’ailleurs comme ça qu’il a baptisé son remix ! Même s’il y a quelques mois le jeune artiste était en plein conflit avec le trio originaire d’Atlanta, avant de s’excuser publiquement auprès d’eux.

Il n’en reste pas moins pour autant que de le voir reprendre un morceau de Quavo, qui n’est pas son best friend, c’est assez surprenant !

On vous laisse donc découvrir ce nouveau remix inédit qui permettra aux fans du jeune artiste de patienter tranquillement avant la sortie de ses nombreux projets qu’il devrait dévoiler cette année.