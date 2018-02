Azuul Smith rend hommage à un personnage de ''Suits'' !

Découvrez le nouveau clip d'Azuul Smith : Mike Ross extrait de son projet "L'argent suffira"

C’est à Bali, en Indonésie, que Azuul Smith nous emmène dans son nouveau cip. Intitulé "Mike Ross", le morceau fait bien sûr référence au personnage de la série "Suits", un jeune avocat très amitieux et sûr de lui.

Lorsque l’on remarque que le rappeur en est déjà à son troisième clip en seulement une semaine avec "Pluie" et "Seven", on ne peut que remarquer sa grande productivité.

Extrait de son projet "L’argent suffira", le visuel de ce titre est de grande qualité. Et on pouvait s’y attendre. En effet Azuul Smith dévoile à chaque fois un peu en avance le lieu où il tournera son nouveau clip sur son site internet à l'aide d'une petite balise.

Restez donc bien à l’affut pour savoir où il s’envolera pour le prochain !