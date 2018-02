Un nouveau morceau de Travis Scott aurait fuité !

Un son très certainement extrait de son prochain album "Astroworld"...

C’est l’un des morceaux qui ne faut pas manquer aujourd’hui : le fameux "Too Many Chances" de Travis Scott, sans doute extrait de sa prochaine mixtape baptisée "AstroWorld".

Le son aurait leaké avant de se retrouver en ligne sur le net en seulement quelques heures...

Alors qu’il vient d’annoncer la naissance de sa petite fille, le rappeur originaire du Texas fait toujours beaucoup parler de lui pour sa musique et notamment pour cette fameuse mixtape qui se fait attendre.

Travis continue jour après jour de la teaser sans savoir quand le projet sera disponible dans sa globalité...

Les leaks se succèdent d’ailleurs autour de "AstroWorld", sans réellement savoir s’il s’agit là du véritable projet ou non.

Mais en ce qui concerne "Too Many Chances", il s’agit bien de Travis Scott. Le rappeur a d'ailleurs prévu une très belle production sur ce morceau et un refrain chanté réussi qui permettront aux fans de patienter tranquillement avant la sortie complète du projet.

Inutile d'en dire plus, on vous laisse vous faire votre propre avis sur ce nouveau morceau inédit