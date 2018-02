Tekashi bien accompagné pour son remix de ''Gummo'' !

Le jeune rappeur a fait appel à l'un des membres des Migos...

On pouvait s’y attendre ! Tekashi 69 a prévu de remixer son banger "Gummo" pour la sortie de sa première mixtape qui devrait être disponible le 23 février prochain.

L’occasion pour le rappeur de proposer un contenu différent et surtout de ramener un grand nom du Rap Game dans son projet !

Du coup, cette nuit l’artiste a pris d’assaut son compte Instagram pour annoncer en vidéo que ce Remix de "Gummo" serait disponible le même jour que la mixtape.

Et à l’écoute de l’extrait qui circule pendant que lui et son gang prennent un bain, Offset sera bel et bien de la partie puisqu’on l’entend lâcher un couplet !

On ne sait pas encore si d’autres artistes sont prévus sur ce remix ou si Tekashi a carrément décidé de les ramener sur cette nouvelle mixtape mais une chose est sûre, ce nouveau projet semble prendre forme jour après jour.

Et nul doute, que depuis la signature de son contrat chez le Birdman, le jeune rappeur peut être rassuré quant à la mise en place de ce premier opus !

Il ne reste plus qu'à attendre le 23 février prochain pour découvrir le projet en entier avec ce bouillant remix claqué avec Offset des