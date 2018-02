Kendrick Lamar le meilleur rappeur en vie en 2017 ?!

C'est en tout cas ce que déclare le magazine Complex...

C’est un rituel, chaque année le magazine Complex désigne le plus grand rappeur toujours en vie de l’année.

Et en 2017, c’est forcément Kendrick Lamar qui remporte la distinction, il succède à Chance The Rapper qui avait remporté ce titre honorifique en 2016.

On le sait, son album "Damn" a été très certainement le meilleur album Rap de l’année avec plus de 600 000 exemplaires vendus lors de la première semaine d'exploitation, une performance qui lui a d’ailleurs permis de battre "Revival" d’Eminem et Drake avec "More Life", c’est dire si ce fut une réussite.

Mais le magazine ne se contente pas d’élire le meilleur rappeur en vie de l’année en jugeant seulement son album, il donne aussi plusieurs éléments de réponse notamment concernant la qualité de la musique que l'artiste propose, la variété, le style, l’influence, l’impact sur les fans mais aussi sur les artistes et bien évidemment les chiffres de ventes.

Du coup, il est assez logique de voir le K-Dot remporté la distinction cette année...

C’est la deuxième fois que l’artiste originaire de Compton est cité dans cette catégorie par le magazine.

En 2013, il avait également été considéré comme le meilleur rappeur de l’année toujours en vie notamment grâce au succès de son deuxième album studio baptisé "Good Kid, M.A.A.D City" sorti en fin d’année 2012...

Par curiosité, la liste complète depuis 1979 est à retrouver ici ! En attendant sa venue en France prévue les 25 et 26 février prochain pour deux concerts exceptionnels à l’AccorHotels Arena de Bercy !