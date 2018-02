Délocalisé à Berlin, A$AP Rocky a bouclé son nouvel album !

Le rappeur américain va décidément envoyer du lourd prochainement...

C’est l’une des annonces qu’il ne fallait pas manquer ce week-end ! A$AP Rocky a profité de son passage à Berlin pour terminer son troisième album studio.

On le sait, le rappeur cainri s’était délocalisé à Londres pour travailler son nouveau projet, là où d’après lui, il se sent le plus créatif.

Au final, c’est devant ses fans en Allemagne que le rappeur a annoncé la nouvelle...

Son nouvel album ne devrait plus tarder même si pour le moment aucune date de sortie n’a été dévoilée...

Concernant le contenu de ce nouveau projet, on en sait pas plus non plus même si Lord Flacko a récemment balancé trois morceaux en trois jours, histoire de donner un léger avant-goût aux fans.

Pour le reste, certaines rumeurs font état d’une collaboration avec Kanye West qui était lui aussi de passage à Berlin ce week-end.

Maintenant il est temps de patienter un peu, ce troisième album devrait débarquer très rapidement...