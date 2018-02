Justin Timberlake a foutu le feu cette nuit lors du Super Bowl 2018 !

L'artiste américain a repris tous ses plus grands classiques...

Cette nuit se tenait la 52 ème édition du Super Bowl et comme chaque année, un artiste monte sur scène à la mi-temps pour assurer le show à la pause.

Avant ça, quelques heures auparavant, Pink avait ouvert les hostilités d’un émouvant "Star-Spangled Banner", l’hymne national des Etats-Unis, devant des millions de téléspectateurs !

Malgré sa grippe, la chanteuse a tout de même livré une très belle performance qui a permis à ce Super Bowl de démarrer de la meilleure des manières !

Pour ce qui est du concert à la mi-temps, cette année, il était assuré par Justin Timberlake qui, aux alentours de 2h du matin, heures françaises, a balancé un incroyable show de plus de 12 minutes...

Une très belle performance qui lui a permis de revisiter ses classiques comme "Cry Me A River", "Rock Your Body", "Sexyback" ou encore "Can’t Stop the feeling" !

Mais l’artiste ne s’est pas arrêté là puisqu’il a rendu un vibrant hommage à Prince, "le Kid de Minneapolis", mort d’une overdose en avril 2016.

Sur "I Would Die 4 U", Justin Timberlake a donc offert et dédié ce morceau aux publics et à la ville, histoire de rendre un dernier hommage à l’un des plus grands chanteurs américains.

Un show maitrisé du début jusqu’à la fin où Justin a su mettre en avant ses talents de danseur même si côté chant, plusieurs morceaux étaient en play-back, donnant quelques regrets à sa prestation !

Pour terminer, sur le plan sportif, ce sont les Eagles de Philadelphie qui ont remporté cette nouvelle édition du Super Bowl, sur le score de 41 à 33 contre les New-England Patriots.

Une grande première pour cette franchise qui décroche là son premier Super Bowl !