The Weeknd et Kendrick Lamar lâchent un gros featuring !

Découvrez leur nouvelle collaboration pour "Black Panther"..

On vous en parlait hier. La cover et la tracklist de la B.O du "Black Panther album" viennent d’être dévoilées. Kendrick Lamar qui est donc chargé de la production de la musique du nouveau Marvel a révélé de grosses collaborations. Pour rappel, on retrouvera donc sur le projet SZA, Swae Lee, ScHoolboy Q, 2 Chainz et Saudi, Jay Rock et Future sans oublier Khalid et Travis Scott.

Et aujourd’hui, c’est la collaboration avec The Weeknd qui prend forme. On pourra donc écouter le titre intitulé "Pray for me" dès à présent ci-dessus. Sur le morceau, on y retrouve bien les univers bien marqués des deux artistes qui nous ont offert un featuring digne de ce nom. Si l’on sait que la B.O intégrale sera disponible dès le 9 février, le film quant à lui fera son entrée dans les salles le 14.

Soyez prêts…