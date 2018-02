Comme attendu, l'album de Joke n'est pas sorti !

On ne sait toujours pas quand "Ultraviolet" sortira...

On ne va pas se mentir, on s’y attendait. Le nouvel album de joke prévu pour aujourd’hui selon la FNAC qui maintenait sa sortie au 2 février 2018, n'est pas sorti !

En l’absence totale de communication de la part du rappeur et sa récente déclaration sur les réseaux sociaux où il a décidé de repousser sa tournée, on se doutait que l’album ne sortirait pas à la date prévue.

Il faut savoir que Joke avait déjà repoussé sa sortie en novembre dernier à 2018, sans pour autant connaître une date exacte...

Aujourd’hui, on ne sait toujours pas si le rappeur originaire de Montpellier a prévu de sortir ce fameux "Ultraviolet" tant attendu par les fans qui n’en peuvent plus d’attendre !

Pour le moment, l’artiste nous a seulement dévoilé le visuel de ce projet. La tracklist officielle ainsi que quelques extraits se font toujours attendre, de mauvais augures en ce qui concerne la sortie du projet.

Quoi dire de plus à part qu’il ne vous reste plus qu’à attendre d’en savoir un peu plus sur ce report de dernières minutes...

Pour le moment Joke n’a fait aucune annonce, ni même aucune déclaration ! On espère que de nouvelles infos concernant "Ultraviolet" seront données dans les prochains jours !