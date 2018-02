Le nouvel album de Justin Timberlake est enfin disponible !

C'est le moment de découvrir "Man Of The Woods"...

Aujourd’hui, il y a deux projets à ne surtout pas manquer, c’est celui de Vald et bien évidemment celui de Justin Timberlake !

Baptisé "Man of the Woods", ce nouvel album annonce le grand retour du chanteur sur le devant de la scène...

Alors que ces derniers temps, l’artiste cainri s’est laissé aller à un beau teasing en dévoilant en moins d’un moins, la tracklist complète, la cover, et deux extraits clipés de ce nouveau projet.

Aujourd’hui le projet est disponible dans sa globalité ! Avec 16 morceaux dont deux collaborations très réussies, "Man of the Woods" va permettre de régaler les fans de l’acteur qui, ces dernières années, avait tendance à laisser la musique de côté pour se consacrer au cinéma.

Dans le lot on retiendra donc son excellent featuring avec la douce Alicia Keys. Un duo qui fonctionne à merveille...

Inutile d’en dire plus, on vous laisse découvrir "Man of the Woods", le nouvel album de Justin Timberlake, en attendant de le voir performer ses nouveaux morceaux lors du prochain Super Bowl !