Niska, Vald et Kalash présents au festival Check The Rhyme !

Une belle programmation 100% Hip-hop...

On le sait en ce moment, les festivals dévoilent peu à peu leur programmation pour cet été et aujourd’hui c’est celui situé à Nice : "Check The Rhyme" qui vient donc de balancer les artistes qui fouleront leur scène le 1 er et le 2 juin prochain.

Après 2 ans d’absence, le festival revient en force avec du lourd de prévu puisque Vald, Niska, Kalash, Caballero & Jeanjass, Alkapote, Prince Waly ou encore Tengo John sont attendus sur scène cet été pour performer...

On peut donc s’attendre à un festival bien mouvementé et ce n’est pas fini puisque les organisateurs ont annoncé que d’autres artistes rejoindront dans les prochaines semaines, ce casting déjà bien intéressant.

Créé en 2014, "Check The Rhyme" veut très clairement se projeter vers le futur et redevenir l’un des festivals 100 % Hip-hop incontournable de la scène musicale française.

On le sait, lors de sa première édition, ils avaient fait fort en réunissant de gros artistes étrangers comme Mobb Deep, Method Man & Redman ou encore MF Doom !

Même chose en 2015 où Pusha T, Schoolboy Q, Little Simz ou encore Joey Bada$$ étaient tous réunis pour foutre le feu à Nice.

Vous l’avez compris cette nouvelle édition de "Check The Rhyme" est immanquable, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre premier week-end de juin pour une petite escapade dans le sud-est de la France.