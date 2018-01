Les Migos réservent quelques surprises pour la suite !

On espère que les morceaux sont prévus pour cette année...

Décidément les Migos ont de la réserve, alors que "Culture 2" est sorti il y a quelques jours, le trio originaire d’Atlanta a dévoilé qu’ils avaient en stock plusieurs morceaux avec Kanye West pour de futurs projets.

C’est à l’occasion d’une interview donnée à Ebro Darden sur Beats 1 que les trois artistes ont confirmé avoir enregistré quelques sons avec Yeezy mais que pour le moment, ils n’étaient pas prêts à être dévoilés au grand public !

“On a beaucoup de trucs ensemble, c’est dans les tiroirs”.

Le trio n’a donc rien ajouté ce sujet, restant mystérieux comme à l’accoutumée mais on peut imaginer qu’ils aient participé au nouveau projet de Kanye West qui devrait sortir cette année...

On le sait, les trois artistes sont devenus des incontournables du Rap Game actuel et rien qu’à voir les rappeurs qui ont collaboré avec eux sur "Culture 2", il n’est clairement pas impossible d’imaginer un featuring avec l’interprète de "The Life Of Pablo".

Surtout que plusieurs morceaux auraient déjà leaké sur la toile ainsi que des images en studio, confirmant donc les dires du groupe.

Il ne reste plus qu’à attendre que les artistes dévoilent ces nouveaux sons, en espérant qu’ils soient prévus pour cette année...