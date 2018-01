Ski Mask The Slump God évoque le report de sa mixtape !

Le rappeur a expliqué à ses fans le pourquoi du comment...

Le nouveau projet du Ski Mask n’est toujours pas sorti et les fans se demandent bien quand est-ce qu’il sera disponible !

Le rappeur originaire de Miami a décidé de donner un début de réponse... Alors qu’il a récemment dévoilé la cover de "Beware the Book of Eli", sa prochaine mixtape, Ski a expliqué à ses fans que la sortie du projet était ralentie à cause d’un problème de samples !

C’est sur Instagram en commentaire d’une photo que le rappeur a fait l’annonce auprès de ses fans, confirmant qu’il faisait le nécessaire avec son équipe pour que cette mixtape débarque très prochainement.

“Bande d’idiots. Vous ne vous débarrasserez pas de moi, arrêtez de parler du retard de ma mixtape, on est en train d’acheter les droits des samples, c’est pas évident d’utiliser des trucs comme la musique de Boy Meets World comme sample”.

Vous l’avez compris, le Slump God demande à ses fans d’être patient. Le projet devrait donc être de qualité !

L’année 2017 a été belle pour ce jeune rappeur avec notamment plusieurs projets dévoilés qui lui ont permis de se propulser sur le devant de la scène.

On espère pour lui que ça continuera en 2018 avec cette nouvelle mixtape baptisée "Beware the Book of Eli" qui se fait donc toujours attendre...