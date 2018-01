Découvrez la lourde programmation du Primavera Sound !

Cette 16 ème édition du festival espagnol s’annonce dantesque...

Les organisateurs ont en effet dévoilé les noms des artistes qui se représenteront sur les différentes scènes du Pac del Forum de Barcelone du 30 mai au 2 juin prochain...

Et la première chose que l’on peut dire c’est qu’il y a du beau monde et notamment des artistes issus de la scène urbaine.

Cette année, le festival n’a pas dérogé à la règle et a annoncé une programmation bien plus orientée Rap/Hip-hop que lors des années précédentes, significatif de l’explosion du registre musical à l’échelle du globe.

Si jamais vous avez prévu de faire un petit tour à Barcelone ce week-end là, sachez que vous retrouverez donc Vince Staples le jeudi 31 mai, les Migos et Tyler, The Creator le vendredi 1er juin et A$AP Rocky le samedi 2 juin en clôture...

Un week-end qui risque d’être bouillant, n’hésitez pas à réserver vos Pass sur le site officiel du festival et de réserver vos billets de train pour le 30 mai prochain.