Rae Sremmurd triple la mise pour leur prochain album !

Les frangins ont décidé de sortir un gros projet...

Les plans auraient changé pour Rae Sremmurd. Initialement leur projet devait être disponible en janvier 2018 et devait s’appeler "SremmLife 3", aujourd’hui, tout semble avoir été modifié par le duo originaire de Tupelo.

En effet, si l’on prend les derniers propos tenus par le producteur Mike WiLL Made-It à l’occasion des Grammy, le prochain album des deux frères Brown est un triple album, composé de trois projets différents !

“Il y aura Swaecation de Swae Lee, Jxmtroduction de Jxmmi et un album de Rae Sremmurd”.

Cette info a d’ailleurs rapidement été confirmée par Swae Lee qui, sur son compte Twitter, a annoncé qu’il y aurait bien un triple album avec trois parties diverses qui permettront aux fans de découvrir Rae Sremmurd dans sa globalité !

Selon le producteur, l’album ne sera plus baptisé "Sremmlife 3" mais finalement "Sremmin’".

Le duo rappelle aussi que cette volonté de créer des projets solos n’annonce en aucun cas la fin de leur groupe.

On en sait donc un peu plus sur ce fameux nouveau projet de Rae Sremmurd, il ne manque plus qu’à connaître la date de sortie de ce triple album !