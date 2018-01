Scylla de retour au ''Charbon'' !

Découvrez le nouveau clip de Scylla en featuring avec Sofiane Pamart: "Charbon"...

"Pour commencer 2018, première purification par le feu"

Si l’on entend énormément parler du rap belge ces temps-ci, Scylla n’en reste pas moins le précurseur. Plus orienté sur un chemin en solo et plus discret sur sa communication, le rappeur n’en reste pas moins une des plus belles plumes du rap actuelle.

Son album "Masque de Chair" paru en mars dernier a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses réflexions et articles. Très introspectif comme à son habitude, l’artiste aura su une fois de plus combler les attentes de son public.

Il y a trois jours, Scylla a de nouveau fait parler de lui en dévoilant un clip intitulé "Charbon" en collaboration avec son ami pianiste Sofiane Pamart que l’on a déjà pu retrouver su son précèdent opus. Ce dernier bien souvent dans l’ombre n’en reste pas moins un acteur important du rap français. Ainsi, on a pu le voir travailler avec Nekfeu, Fababy, Swift Guad ou encore Sadek.

"C’en est fini de me dire que j’ai trop de rêves, De passer mon temps à toujours demander pardon. C’en est fini que je me plie à ce que les autres aiment, Oublier mes rêves et retourner au charbon."

En ce début d’année 2018, il semblerait que le rappeur souhaite marquer le coup. En effet, c’est un clip de grande qualité qu’il a dévoilé sur sa chaîne Youtube. Réalisé par Nicolas Caboche, la vidéo met la barre très haute.

Si vous voulez voir Scylla en live, il se produira à la Cigale le 23 février 2018 avec Sofiane Pamart bien entendu. Dépêchez-vous, les places risquent de partir rapidement !