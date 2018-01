Bruno Mars et Kendrick Lamar dominent les Grammy !

Grosse déception en revanche pour Jay-Z...

On le sait samedi soir se tenait l’une des soirées les plus importantes pour les artistes puisque c’était la 60 ème édition des Grammy Awards !

Alors que de nombreux participants rêvaient de repartir avec le petit trophée récompensant l’album de l’année, c’est finalement Bruno Mars pour "24K Magic" qui est le grand vainqueur de cette catégorie.

Le jeune artiste a tout de même battu Jay-Z, Childish Gambino, Kendrick Lamar ou encore Lorde pour décrocher le graal !

Chose qu’il n’a pas oubliée puisqu’il a tenu à les féliciter et principalement Childish Gambino et Jay-Z qui, pour lui, ont été des inspirations dans l'élaboration de sa musique...

Bruno Mars peut donc être satisfait de son année puisqu’il repart aussi avec le Grammy de la chanson de l’année pour "That’s What I Like" ! Un doublé bien mérité pour ce jeune artiste originaire d’Honolulu !

L’autre Grammy qui était très attendu était celui de l’album Rap de l’année et il revient assez logiquement au Kung Fu Kenny pour "Damn".

En effet ce dernier a récupéré 5 trophées au total et parmi eux l’album Rap de l’année ainsi que la meilleur performance Rap de l’année pour son morceau "Humble".

Deux distinctions qui ne l’ont pas laissé indifférent au moment de prendre la parole...

Concernant le reste de ces Grammy Awards 2018, les prix reviennent globalement à Bruno Mars pour "That’s What I Like" et "24K Magic" ou encore Kendrick Lamar pour "Humble" et "Damn".

A noter que "Starboy" de The Weeknd décroche le Grammy du meilleur album urbain contemporain de l’année !

Vous l’avez compris, le grand perdant c’est Jay-Z qui ne dépassera pas les 22 Grammys de sa compagne Beyoncé.

Hova concourait dans 8 catégories et il n’a finalement récupéré aucun trophée... Sa carrière n’étant pas fini, il ne restera pas bien longtemps à 21 Grammys !

Petite pensée aussi pour Tyler, The Creator et son merveilleux album baptisé "Flower Boy", le jeune artiste pensait pouvoir défier tous les pronostics et remporter le Grammy du meilleur album Rap de l’année...

C’est raté pour cette année, mais nul doute qu’on devrait reparler de lui dans les prochaines années car le talent est bien présent chez cet artiste.