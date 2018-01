Les Migos déclarent être le meilleur groupe de tous les temps !

On pousse l’ego trip à son maximum à Atlanta...

C’est à l’occasion d’une interview donnée à Big Boy pour son émission Big Boy’s Neighborhood que le trio originaire d'Atlanta a une nouvelle fois fait parler de lui...

En effet, alors qu’ils sont en pleine promotion de "Culture 2", sorti vendredi dernier, Offset en a profité pour réaffirmer qu’ils étaient les meilleurs du rap Game actuel mais pas seulement !

“Nous sommes le plus grand groupe de tous le temps. De tous les temps. Dans la pop, le hip-hop, tous les genres, parce que désormais tous les genres se structurent par rapport à nous.”

Visiblement satisfait du travail accompli, ce dernier a poussé l’ego-trip à son maximum...

Même si les Migos sont indéniablement l’un des groupes incontournables de ces dernières années, il n’en reste pas moins pour autant que d’autres groupes ont marqué le Rap et le Hip-hop !

Le rappeur en rajoute puisqu'il évoque le fait qu’ils dictent aussi la tendance notamment en raison de l’expression "For The Culture".

Le groupe se sent donc investi d’une mission : rapprocher les gens de la culture, et ça commence par la musique et "Culture 2" qu’on vous laisse découvrir si ce n’est pas déjà fait !

Alors convaincus ? Migo est-il le meilleur groupe de tous les temps ?