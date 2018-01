Lil Pump annonce une nouvelle mixtape !

Le jeune rappeur veut faire de 2018 son année...

Alors qu’il semblait être en de bonnes voies pour signer dans le prestigieux label de DJ Khaled, Lil Pump serait pourtant toujours à la recherche d’une nouvelle maison de disques pour la suite de sa carrière...

Au passage, le jeune rappeur demande près de 15 millions de dollars si elles veulent l’obtenir !

Une situation qui le pousse à évoluer en solitaire, ce qui ne semble pas le déranger puisqu’hier il a dévoilé la sortie prochaine d’une nouvelle mixtape baptisée "Harvard Dropout".

Une signification qui a tout son sens pour Lil Pump, puisque ce dernier avait été accepté dans cette prestigieuse école située à Boston, avant de se faire virer et de se consacrer à la musique et au rap qui, selon lui, l’avait sauvé.

Une mixtape qui risque donc d’être très intéressante sur le papier, on peut s’attendre à de gros bangers et à plusieurs morceaux introspectifs, histoire de comprendre véritablement : qui est Lil Pump, ce rappeur seulement âgé de 17 ans et qui fait pourtant déjà le tour du monde ?!

Sinon pour revenir au projet, aucune date de sortir n’a été dévoilée mais connaissant l’envie et surtout sa volonté d’être très productif cette année, cela ne devrait pas tarder.