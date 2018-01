Lacrim de retour avec ''Force & Honneur'' !

Découvrez le premier épisode de la saison 2 de "Force & Honneur"...

On l’attendait depuis longtemps. Et bien ça y est, la saison 2 de la série "Force et Honneur" vient d’être lancée. C’est donc le premier épisode qui a été dévoilé aujourd’hui.

Lorsque l’on connait le grand succès qu’a connu l’artiste avec la saison 1, la deuxième devrait elle aussi faire réagir. Lacrim débute une nouvelle histoire toujours avec son label "Plata O Plomo". Entre histoire de truands et de magouilles avec des mafieux espagnoles, la vidéo réalisée par Beat Bounce annonce d’emblée que la suite s’annonce lourde.

Niveau rap, la mixtape de Lacrim, "R.I.P.R.O 3" est toujours disponible par ici. Et si voulez voir l’artiste en live, il commencera une tournée pour promouvoir son dernier projet en date très prochainement !