''La Moula Gang'' est de retour !

Découvrez de nouveau clip d'MHD : "Afro Trap Part.10 (Moula Gang)"...

MHD a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, surtout avec son succès à l’international. Ainsi, on a pu voir le célèbre groupe d’électro Major Lazer reprendre son titre "La puissance" il y a quelques jours.

Dans cette belle lancée, le rappeur décide de dévoiler le clip d’"Afro trap part 10" aujourd’hui. Un morceau toujours aussi énergique et dansant qui sera ravir ses supporters à coup sûr. Intitulé "Moula Gang" et produit par DSK on the Beat à qui l'on doit de nombreuses pépites, le titre était en effet attendu depuis des mois. Il faut dire que l’artiste a beaucoup de travail en ce moment. Il est entrain de préparer son nouvel album.

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie, mais nous savons d’ores et déjà que de nombreux featurings avec des artistes internationaux y figureront.

Restez à l'affût !